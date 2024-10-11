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В матче с Грузией в сборной Украины сыграли три дебютанта
Три дебютанта в одному матче
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
С первых минут матча в возрасте 26 лет вышел опорник "Александрии" Иван Калюжный, для которого это был дебют в национальной сборной Украины.
Ну а ближе к концу матча в нашей команде случился еще один дебют – на 85-й минуте заменил Мудрика и провел свой первый матч в составе национальной сборной 24-летний хавбек "Полесья" Александр Назаренко.
Ну а на 90+1 минуте у нас вышел еще один дебютант. 24-летний хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив заменил Ивана Калюжного.
Таким образом, в этом поединке в сборной Украины было сразу три дебютанта.
Напомним, что счет к этой минуте 1:0 в пользу сборной Украины с голом Мудрика.
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