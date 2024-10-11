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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Несмотря на победу над Грузией, сборная Украины остается на последнем месте в своей группе ЛН

Национальная сборная Украины
Обновлено

Положение в группе после 3-х туров

Несмотря на победу над Грузией, сборная Украины остается на последнем месте в своей группе ЛН

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Познани провела матч 3-го тура Лиги наций с Грузией.

После двух поражений, наша команда благодаря голу Мудрика одержала свою первую победу в турнире, победив в сегодняшнем матче 1:0.

В параллельном матче нашей группы Чехия обыграла Албанию 2:0.

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Впрочем, несмотря на победу, наша команда остается на последнем месте в группе. При равенстве очков с Албанией (по 3), мы ниже по личным встречам.

Ну и лидируют в группе Грузия и Чехия (по 6 баллов).

В следующем туре 14 октября Украина сыграет с Чехией, а Грузия – с Албанией.

Несмотря на победу над Грузией, сборная Украины остается на последнем месте в своей группе ЛН - изображение 1
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:44
Спасибо агенту кремля реброффу за это!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:44
Спасибо агенту кремля реброффу за это!
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Djon (Україна)
12.10.2024 в 00:47
жижа, злийся до каналізації
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:57
Заткни пасть! Меня тошнит от тебя грязная крыса!
 
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:37
Ще не вечір, курчат по осені рахують.
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