Несмотря на победу над Грузией, сборная Украины остается на последнем месте в своей группе ЛН

Сборная Украины в Познани провела матч 3-го тура Лиги наций с Грузией.

После двух поражений, наша команда благодаря голу Мудрика одержала свою первую победу в турнире, победив в сегодняшнем матче 1:0.

В параллельном матче нашей группы Чехия обыграла Албанию 2:0.

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Впрочем, несмотря на победу, наша команда остается на последнем месте в группе. При равенстве очков с Албанией (по 3), мы ниже по личным встречам.

Ну и лидируют в группе Грузия и Чехия (по 6 баллов).

В следующем туре 14 октября Украина сыграет с Чехией, а Грузия – с Албанией.