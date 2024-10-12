Мудрик – Лев матча Чехия - Украина

11 сентября сборная Украины провела свой матч 3-го тура Лиги наций. Наша команда в условно домашнем матче в Польше со счетом 1:0 обыграла Грузию .

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

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По его итогам зрители отдали приз вингеру Михаилу Мудрику, который забил единственный гол нашей команды и набрал 55% голосов.

Вслед за Мудриком в опросе финишировали дебютант нашей сборной, опорный хавбек Иван Калюжный (23%) и голкипер Анатолий Трубин (7%).