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Мудрик – Лев матча Чехия - Украина
Калюжный и Трубин - в тройке лучших
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11 сентября сборная Украины провела свой матч 3-го тура Лиги наций. Наша команда в условно домашнем матче в Польше
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
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По его итогам зрители отдали приз вингеру Михаилу Мудрику, который забил единственный гол нашей команды и набрал 55% голосов.
Вслед за Мудриком в опросе финишировали дебютант нашей сборной, опорный хавбек Иван Калюжный (23%) и голкипер Анатолий Трубин (7%).
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