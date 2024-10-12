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Мудрик: Я просто сделал свою работу, то, что умею делать
Итоговый комментарий автора единственного гола в матче Украина - Грузия
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Герой
"Я оцениваю эту игру очень положительно. Я доволен характером нашей сборной. Были трудности с полем, было не очень просто показывать свой футбол. С ребятами мы перед игрой знали, что на первый план выйдет борьба. Мы выиграли матч в этом компоненте. Что там дальше... Мудрик, Кварацхелия – это уже другое.
Голы для нападающих всегда важны. Я просто сделал свою работу, то, что умею делать.
Мы также недовольны газоном, как и грузины. У нас много футболистов, которые играют на хороших газонах. Нельзя все списывать на поле, но играющий в футбол понимает, что такое плохой газон, что такое хороший газон. Условия были одинаковые", - сказал Мудрик.
Напомним, что в понедельник, 14 октября, сборная Украины проведет матч в рамках лиги наций с Чехией.
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