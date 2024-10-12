Мудрик: Я просто сделал свою работу, то, что умею делать

Герой матча Лиги наций Украина – Грузия 1:0 Михаил Мудрик, который забил единственный гол в поединке, в эфире Megogo подвел итог противостояния.

"Я оцениваю эту игру очень положительно. Я доволен характером нашей сборной. Были трудности с полем, было не очень просто показывать свой футбол. С ребятами мы перед игрой знали, что на первый план выйдет борьба. Мы выиграли матч в этом компоненте. Что там дальше... Мудрик, Кварацхелия – это уже другое.

Голы для нападающих всегда важны. Я просто сделал свою работу, то, что умею делать.

Мы также недовольны газоном, как и грузины. У нас много футболистов, которые играют на хороших газонах. Нельзя все списывать на поле, но играющий в футбол понимает, что такое плохой газон, что такое хороший газон. Условия были одинаковые", - сказал Мудрик.