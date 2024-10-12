  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "У них приличная группа атаки. С ними не просто было играть", - Калюжный о матче со сборной Грузии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У них приличная группа атаки. С ними не просто было играть", - Калюжный о матче со сборной Грузии

Национальная сборная Украины
Обновлено

Дебютант сборной Украины поделился ощущениями от игры

"У них приличная группа атаки. С ними не просто было играть", - Калюжный о матче со сборной Грузии

Олександр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Иван Калюжный впервые сыграл за сборную Украины. В эфире Megogo опорник "Александрии" поделился ощущениями.

Спасибо большое за поздравления. Это была мечта, сыграть за национальную команду. Спасибо тренеру за доверие, спасибо тренеру в клубе, что подготовил меня. Мечта стала реальностью. Меня уже поздравила команда. Надо выходить, играть только на победу, помогать команде получить положительный результат, - сказал Калюжный.

Опорник также сказал, что это был непростой матч для сборной.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Грузия - лидер нашей группы на данный момент. Непростой матч. Это и самое интересное, что игра была непростой. Надеюсь, что мы выполнили установку тренера, - сказал Калюжный.

Также Иван Калюжный рассказал об ощущениях после получения предупреждения.

Когда опорник получает желтую, это не очень хорошо, еще и тем более там, где этого не надо было делать. Это мелочь, которая потом мешает, постоянно думаешь, чтобы не получить вторую желтую, - сказал полузащитник сборной Украины.

В конце игрок заявил, что у сборной Грузии была сильная атака.

Мы готовились к этой команде. Они действительно сильны индивидуально. У них приличная группа атаки. С ними не просто было играть, - сказал опорник сборной.

Сборная Украины одержала первую победу в Лиге Наций под руководством Сергея Реброва. В данный момент Украина с 3 очками занимает четвёртое место в таблице группы 1 Лиги В.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Калюжный? Нечего тут говорить, он был одним из лучших на поле
yellow-arrow
Мудрик: Я просто сделал свою работу, то, что умею делать
yellow-arrow
Мудрик – Лев матча Чехия - Украина
Национальная сборная Украины Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
12.10.2024 в 00:54
По грі - кращий опорник України на даний момент.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Зритель (Харьков)
12.10.2024 в 00:54
По грі - кращий опорник України на даний момент.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости