"У них приличная группа атаки. С ними не просто было играть", - Калюжный о матче со сборной Грузии

Иван Калюжный впервые сыграл за сборную Украины. В эфире Megogo опорник "Александрии" поделился ощущениями.

Спасибо большое за поздравления. Это была мечта, сыграть за национальную команду. Спасибо тренеру за доверие, спасибо тренеру в клубе, что подготовил меня. Мечта стала реальностью. Меня уже поздравила команда. Надо выходить, играть только на победу, помогать команде получить положительный результат, - сказал Калюжный.

Опорник также сказал, что это был непростой матч для сборной.

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Грузия - лидер нашей группы на данный момент. Непростой матч. Это и самое интересное, что игра была непростой. Надеюсь, что мы выполнили установку тренера, - сказал Калюжный.

Также Иван Калюжный рассказал об ощущениях после получения предупреждения.

Когда опорник получает желтую, это не очень хорошо, еще и тем более там, где этого не надо было делать. Это мелочь, которая потом мешает, постоянно думаешь, чтобы не получить вторую желтую, - сказал полузащитник сборной Украины.

В конце игрок заявил, что у сборной Грузии была сильная атака.

Мы готовились к этой команде. Они действительно сильны индивидуально. У них приличная группа атаки. С ними не просто было играть, - сказал опорник сборной.

Сборная Украины одержала первую победу в Лиге Наций под руководством Сергея Реброва. В данный момент Украина с 3 очками занимает четвёртое место в таблице группы 1 Лиги В.