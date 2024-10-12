"Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы

Очень долгожданная победа команды Реброва, которая должна была реабилитироваться за два поражения в сентябре. Да, если кто-то ожидал легкой прогулки и чрезвычайно зрелищной игры от нашей сборной, то вы не можете быть полностью довольны увиденным. Однако после таких провалов как с Албанией и Чехией, было достаточно просто увидеть какой-то рисунок игры и желание футболистов биться до конца. Итоговая победа в матче против достаточно серьезного соперника — отличный бонус, который по крайней мере на некоторое время должен уменьшить давление как на команду, так и на Сергея Реброва.

Мы в итоге можем быть довольны и таким минимумом, а грузины подходили к этой игре с другим настроением, от того и итоговый результат для них стал достаточно горьким. Как именно Украина обыграла Грузию мы примерно представляем, но как грузины проиграли этот матч? В этом нам помогут разобраться наши коллеги, которые также смотрели этот матч, болели за свою родную Грузию и в итоге выпустили собственные материалы по его итогам. Что именно писала грузинская пресса и их журналисты после игры? Давайте разбираться!

"Беспроигрышная серия прервана, но Грузия остается на первом месте", — с таким заголовком вышло издание Europop. Конечно, в статье вспомнили о состоянии газона в Познани, к которому было немало вопросов. Именно этим газоном они и объясняют такой медленный темп, особенно на старте матча. "Только с середины первого тайма Украина завладела инициативой, которые в итоге воплотила в забитый гол. На 35-й минуте, когда Кочорашвили потерял мяч, его подхватил Михаил Мудрик и после прекрасного сольного прохода пробил из-за пределов штрафной площади. Мамардашвили старался добраться до круглого, но не получилось".

Также в статье отмечают сложности в контроле мяча: "Даже после пропущенного гола, нашей сборной было трудно контролировать мяч. Это была постоянная передача инициативы, но свои моменты гости все же нашли: лучший момент в тайме имел Кочорашвили, который не попал в ворота с близкой дистанции".

Подытоживая второй тайм, журналист Europop отметил, что сборная Украины очень организованно оборонялась: "Саньйоль сделал несколько замен для усиления атаки, вот только остроты впереди все равно не хватало. Украина прекрасно оборонялась, а игра нашей сборной выглядела хаотично". В общем, там не очень грустят по поводу данного поражения, поскольку Грузия все равно остается лидером группы, критиковать свою сборную они не стали, как и очень нахваливать своего соперника.

"Первое поражение в Лиге Наций с 2020 года: Грузия уступила Украине", — это заголовок с сайта WorldSport. Преимущество сборной Украины в первом тайме журналисты признают: "В целом, украинцы уверенно владели инициативой в первом тайме, особенно в первой его половине. Грузия в основном была без мяча и не могла захватить инициативу. Но инициатива не означала, что соперник создал много голевых моментов, хотя свой гол все же нашел. Практически первым шансом своей команды воспользовался Михаил Мудрик, который обошел нескольких защитников и очень точно пробил".

Что интересно, здесь уже отмечается, что Грузия активизировалась после пропущенного гола. Журналисты из издания Europop писали, что наоборот, никакой активности после пропущенного мяча не было: "После пропущенного гола игра в несколько раз обострилась у ворот украинцев, особенно опасный момент был у Кочорашвили. А во втором тайме рисунок игры уже не менялся. Украина играла на контратаках, а грузины пытались найти путь к воротам соперника, но особенно без успеха. Да, был забит гол от Давиташвили, однако его отменили из-за офсайда у Хвичи".

Издание 1TV обошлось достаточно банальным заголовком, в котором просто написали, что Грузия уступила Украине в матче Лиги Наций. В статье отмечается, что украинцам была нужна эта победа после двух поражений на старте: "Победа украинцам была необходима как воздух, поэтому они и играли первым номером и на 35-й минуте достигли своего, на ударной позиции оказался Михаил Мудрик и хозяева вышли вперед".

Их также порадовала активность Грузии после пропущенного гола: "После этого наша команда полетела вперед, создала несколько опасных моментов, однако забить так и не удалось". В дальнейшем они вообще не вспоминали о том, что делала сборная Украины и отмечали, насколько активными были грузины в собственных атаках: "Микаутадзе, Кварацхелия, Шенгелия — у каждого из них были свои замечательные моменты, не хватало только точного удара. Зурико Давиташвили даже забил гол, но радость длилась недолго, поскольку боковой судья зажег флажок об офсайде. Наша команда прекрасно атаковала, не хватило буквально немного".

"Первое поражение в Лиге Наций, сборная Грузии уступила Украине со счетом 0:1", — так назвали свой материал журналисты издания Sportall. В самом материале мы могли увидеть скорее пересказ ключевых событий, которые произошли за 90 минут. Из интересного они отметили силу сборной Украины: "Сбалансированная и дисциплинированная оборона украинцев мешала Грузии создавать свои опасные моменты. Саньйоль пошел в ва-банк и сделал кучу атакующих замен, однако сравнять счет так и не удалось, по крайней мере без нарушения правил".

Достаточно эмоциональным получился материал на сайте Lelo. "Мы не смогли разбить украинский корабль! Первое поражение сборной Грузии", — с таким заголовком вышла их статья.

"Это был десятый матч против Украины и мы проиграли им уже в седьмой раз. Да, снова без победы, но именно сегодня мы ждали победы. Украина имела серьезные кадровые проблемы, а наша сборная наоборот, была на подъеме, мы же до этого выиграли 2 матча из 2-х. Здесь не получилось ничего, ни результата, ни игры. Не всегда все получается". В конце также автор указал, что игроки и Вилли Саньйоль должны сделать правильные выводы и снова вернуться на победный путь против Албании в следующем туре.

Журналисты издания Leader-Sport также отметили, что это уже седьмое поражение для Грузии от сборной Украины, и грузины еще ни разу не побеждали желто-синих. Об этом сказано прямо в заголовке. "Несмотря на то, что мы выиграли первые два матча в группе, а Украина свои проиграла, букмекеры все равно делали фаворитами именно украинцев. Состав Вилли Саньйоль не изменил, вот только того же результата не достиг", — отмечается в материале. В дальнейшем там просто пересказ главных событий и немало комплиментов в адрес Кочорашвили, все.

Вот таким образом грузинская пресса увидела этот матч. Очень осторожны они в своих высказываниях, кроме одного исключения. Мы можем хоть немного выдохнуть после победы и готовиться к матчу с Чехией, а им нужно разбираться, что пошло не так и как не повторить подобного результата с Албанией на следующей неделе. Поздравляем команду Реброва с победой, а наших коллег из Грузии призываем не вешать нос, их сборная дала неплохой бой, однако сегодня не получилось.