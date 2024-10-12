Ребров: Игроки отдали все силы и сделали результат. Сегодня это стояло на первом месте

По итогам поединка Лиги наций 2024/25 против Грузии главный тренер сборной дал пресс-конференцию.

“Все вышедшие игроки отдали все силы и сделали результат, который сейчас очень важен. Сегодня это стояло на первом месте. Я благодарен игрокам не только за отдачу, но и за понимание игры и своей роли на поле.

В Грузии быстрые и технические игроки атаки. Мы пытались сделать так, чтобы они как можно меньше получали мяч лицом к нашим воротам, поэтому играли поближе. Во втором тайме Хвича опускался глубже. Это было для нас лучше, ведь это игрок с высокими индивидуальными качествами”.