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Ребров: Игроки отдали все силы и сделали результат. Сегодня это стояло на первом месте

Национальная сборная Украины
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Команда набрала первые баллы в турнире

Ребров: Игроки отдали все силы и сделали результат. Сегодня это стояло на первом месте

Фото: УАФ

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По итогам поединка Лиги наций 2024/25 против Грузии главный тренер сборной дал пресс-конференцию.

“Все вышедшие игроки отдали все силы и сделали результат, который сейчас очень важен. Сегодня это стояло на первом месте. Я благодарен игрокам не только за отдачу, но и за понимание игры и своей роли на поле.

В Грузии быстрые и технические игроки атаки. Мы пытались сделать так, чтобы они как можно меньше получали мяч лицом к нашим воротам, поэтому играли поближе. Во втором тайме Хвича опускался глубже. Это было для нас лучше, ведь это игрок с высокими индивидуальными качествами”.

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“Я знаю Калюжного давно, знаю его качества. Он работал со мной и моими помощниками, когда был в "Динамо". Когда он выходит на поле, то забывает обо всем. Он показал, что очень хорошо работает на команду, много отнимал мячей. Этот вызов он заслужил, в этом парне я уверен. Он не будет останавливаться на том, что сделал сегодня.

Степаненко приехал в сборную, он – профессионал, тщательно готовился к игре. У него травма, которая требует больше времени. Мы не могли на него рассчитывать, но я уверен, что он будет готов на следующий матч”, – отметил тренер.

14 числа "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют против Чехии.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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