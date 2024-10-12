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301 футболист выходил на поле в матчах сборной Украины за всю историю

Национальная сборная Украины
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Последние новички вышли в конце встречи сине-желтых с Грузией

301 футболист выходил на поле в матчах сборной Украины за всю историю

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Вингер "Полесья" Александр Назаренко стал 300-м игроком в истории сборной Украины, полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив – 301-м.

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Назаренко появился на поле в конце встречи, заменив Михаила Мудрика, забившего победный гол во встрече. Крыськив вышел на замену на 90-й минуте. Хавбек сменил еще одного дебютанта, Ивана Калюжного, игравшего с первых минут.

В следующем туре "сине-желтые" сыграют с чешской сборной. "Домашний" поединок для подопечных Реброва состоится 14 октября в польском Вроцлаве.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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