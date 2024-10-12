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Мудрик опередил в списке бомбардиров сборной Шапаренко, Беседина, Гармаша и Федецкого
Михаил забил важный мяч в группе Лиги наций
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Гол в ворота Грузии стал для Мудрика третьим за сборную Украины. Вингер провел 25-й матч в составе национальной команды.
Забитый мяч позволил Михаилу опередить в списке бомбардиров сборной нападающего Артема Беседина (19 поединков), полузащитника Дениса Гармаша (31), защитника Артема Федецкого (53), а также Николая Шапаренко (36). Впереди в списке Роман Зозуля, Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко.
Мудрик дебютировал в коллективе в 2022 году. С учетом спаррингов на его счету 3 гола и 2 ассиста в 29 встречах.
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