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Дебютант сборной Украины: Можно сказать, что мы остановили их скоростных игроков, включая Хвичу
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uaf.ua
Вингер сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал победу над Грузией со счетом 1:0 в Лиге Наций.
Доволен дебютом?
Конечно, доволен. Сбылась мечта детства. Эмоции положительные, только самые лучшие.
Грузины удивили чем-то?
Не удивили. У них очень хорошая команда, с хорошими атакующими игроками. Сегодня надо было внимательно сыграть в обороне, чтобы не допустить быстрых контратак. Думаю, это удалось. Конечно, было много желтых карточек. Можно сказать, что мы остановили их скоростных игроков, включая Хвичу.
Вы заменили Мудрика. Как вам его гол?
Супергол. Он был великолепен. Очень жаль, что не забил левой во втором тайме.
Напомним, после трех туров в группе В1 Лиги Наций сине-желтые идут на четвертом месте с тремя очками.
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