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Мудрик провел юбилейный матч за сборную
Успел выполнить семь результативных действий
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Во вчерашнем матче против Грузии вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик провел юбилейный матч за сборную. Теперь на его счету 25 матчей в составе национальной команды Украины.
Дебютировал Мудрик 1 июня 2022 года в матче плей-офф отбора на ЧМ-2024 против Шотландии. Первый гол забил в октябре 2023 года в ворота Мальты.
В общей сложности на его счету три гола и четыре ассиста за "сине-желтых". Еще однажды он отметился точным ударом в решающем матче плей-офф квалификации на Евро-2024 против Исландии.
Вчера на поле Михаил провел 85 минут и забил гол на 35-й минуте встречи. В конце поединка его заменил Александр Назаренко.
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