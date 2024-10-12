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Национальная сборная Украины

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Мудрик провел юбилейный матч за сборную

Национальная сборная Украины

Успел выполнить семь результативных действий

Мудрик провел юбилейный матч за сборную

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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Во вчерашнем матче против Грузии вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик провел юбилейный матч за сборную. Теперь на его счету 25 матчей в составе национальной команды Украины.

Дебютировал Мудрик 1 июня 2022 года в матче плей-офф отбора на ЧМ-2024 против Шотландии. Первый гол забил в октябре 2023 года в ворота Мальты.

В общей сложности на его счету три гола и четыре ассиста за "сине-желтых". Еще однажды он отметился точным ударом в решающем матче плей-офф квалификации на Евро-2024 против Исландии.

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Вчера на поле Михаил провел 85 минут и забил гол на 35-й минуте встречи. В конце поединка его заменил Александр Назаренко.

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