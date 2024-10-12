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Ведущий ТаТоТаке: Ребров поставил на пролетарский футбол, и Ребров победил
Однако в нормальный футбол при Реброве мы играть не умеем ©
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из ведущих ток-шоу об украинском футболе "ТаТоТаке" Михаил Смоловой поделился своими мыслями относительно игры сборной Украины против Грузии, 1:0.
"Ребров поставил на пролетарский футбол, и Ребров победил. Ребров - топ! Петраков сейчас, наверное, смотрит и давится мужской слезой, потому что ему за такой футбол прилетало, а Реброва хвалят!
Пролетарский футбол невозможен без пролетариев, поэтому травмы, видимо, сыграли на руку всем: болельщикам, тренерскому штабу и игрокам. Я без оптимизма воспринимал новости о вызовах новых игроков, потому что представлял последствия именно такими. Однако в нормальный футбол при Реброве мы играть не умеем, поэтому лучше такой, потому что есть результат", — сказал Смоловой.
Напомним, следующая игра сборной Украины пройдет 14 октября против сборной Чехии. Добавим, что в прошлой игре против Чехов Украина проиграла со счетом 3:2.
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