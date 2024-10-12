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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0

Национальная сборная Украины

Команда Сергея Реброва выиграла впервые после чемпионата Европы

Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые после чемпионата Европы 2024 сборная Украины победила. К этому результату команда Сергея Реброва шла через пот, слезы и критику, но итог того стоит. Радует не только результат, но и качество игры, продемонстрированной "сине-желтыми". Можно говорить если не о прорыве, то точно о возвращении на истинный путь.

Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Ниже – фотогалерея.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 1Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 2Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 3Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 4Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 5Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 6Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 7Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 8Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 9Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 10Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 1Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 2Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 3Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 4Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 5Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 6Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 7Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 8Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 9Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0 - фото 10Прорвало, или Возвращение на истинный путь. 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