Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0

Впервые после чемпионата Европы 2024 сборная Украины победила. К этому результату команда Сергея Реброва шла через пот, слезы и критику, но итог того стоит. Радует не только результат, но и качество игры, продемонстрированной "сине-желтыми". Можно говорить если не о прорыве, то точно о возвращении на истинный путь.

Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Ниже – фотогалерея.

Фотогалерея