Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прорвало, или Возвращение на истинный путь. ФОТОрепортаж с матча Украина - Грузия 1:0
Команда Сергея Реброва выиграла впервые после чемпионата Европы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Впервые после чемпионата Европы 2024 сборная Украины победила. К этому результату команда Сергея Реброва шла через пот, слезы и критику, но итог того стоит. Радует не только результат, но и качество игры, продемонстрированной "сине-желтыми". Можно говорить если не о прорыве, то точно о возвращении на истинный путь.
Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Ниже – фотогалерея.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Чудо-Мудрик. Украина открыла счет в матче с Грузией. ВИДЕО
- Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн