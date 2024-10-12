"Мудрик GOAT сегодня? Да, всегда для меня". Таловеров - о игре против Грузии

Защитник клуба "ЛАСК" и сборной Украины Максим Таловеров ответил на вопросы относительно матча 3-го тура Лиги Наций Украина - Грузия, 1:0.

В 1-м тайме сборная Украины полностью доминировала на поле, но во 2-м мы играли от соперника. Это была установка тренера или какие-то другие причины?

Это футбол, понимаете? Так всегда, что когда одна команда играет с мячом больше, потом вторая. Установка была победить. Был свой план, которого, считаю, мы придерживались хорошо.

Довольно неожиданный стартовый состав. Вообще тяжело было играть?

Каждый, кто приезжает сюда, стремится доказывать и делать все возможное и невозможное, чтобы играть. Поэтому каждый настраивался, и очень важно, чтобы мы играли, как целая команда, как одно целое.

Результатом довольны, а игрой?

А что самое главное?

Не знаю, как для вас.

Три очка, я считаю самое главное.

Ты дважды эмоционально радовался в 1-м тайме, когда отбирал мяч.

Не знаю, я очень счастлив, когда отбираю мячи, поэтому возможно, возможно, это так. На самом деле я даже это не помню, потом иногда смотрю уже, когда просматриваю матч — то так, эмоциональный. Мне это помогает, но на самом деле я не думаю о том, чтобы это сделать или еще что-то, потому что в игре эмоции.

Но это заряжает ребят?

Надеюсь.

Мудрик GOAT сегодня? Или всегда для тебя?

Мудрик — да, всегда для меня.

Как тебе гол?

Супер, очень рад за него.

А когда пропустили, что ты подумал?

Ну, я рано увидел, что рефери уже поднял флажок, поэтому не успел расстроиться.

Когда свет выключили, может, думали: "Уже домой едем"?

Не думал, хотел играть.

А когда въехал в ножку на линии фактически, ты думал, что пенальти?

Нет, также не думал. Считаю, что нападающий очень хорошо подставился, и я уже не имел что делать. Очень рад, что нам не забили после этого штрафного.

Впереди очень тяжелая игра с Чехией, которая сегодня победила Албанию, нужна только победа. Какие у вас ожидания от этой игры, чего ждете от соперника?

Сейчас хочется только отдохнуть и восстановиться завтра, а потом уже будем готовиться к чехам. Всегда хочется побеждать, будем делать все возможное, чтобы выиграть.