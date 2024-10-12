Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мудрик GOAT сегодня? Да, всегда для меня". Таловеров - о игре против Грузии
Прокомментировал матч 3-го тура
УАФ
Защитник клуба "ЛАСК" и сборной Украины Максим Таловеров ответил на вопросы относительно матча 3-го тура Лиги Наций Украина - Грузия, 1:0.
В 1-м тайме сборная Украины полностью доминировала на поле, но во 2-м мы играли от соперника. Это была установка тренера или какие-то другие причины?
Это футбол, понимаете? Так всегда, что когда одна команда играет с мячом больше, потом вторая. Установка была победить. Был свой план, которого, считаю, мы придерживались хорошо.
Довольно неожиданный стартовый состав. Вообще тяжело было играть?
Каждый, кто приезжает сюда, стремится доказывать и делать все возможное и невозможное, чтобы играть. Поэтому каждый настраивался, и очень важно, чтобы мы играли, как целая команда, как одно целое.
Результатом довольны, а игрой?
А что самое главное?
Не знаю, как для вас.
Три очка, я считаю самое главное.
Ты дважды эмоционально радовался в 1-м тайме, когда отбирал мяч.
Не знаю, я очень счастлив, когда отбираю мячи, поэтому возможно, возможно, это так. На самом деле я даже это не помню, потом иногда смотрю уже, когда просматриваю матч — то так, эмоциональный. Мне это помогает, но на самом деле я не думаю о том, чтобы это сделать или еще что-то, потому что в игре эмоции.
Но это заряжает ребят?
Надеюсь.
Мудрик GOAT сегодня? Или всегда для тебя?
Мудрик — да, всегда для меня.
Как тебе гол?
Супер, очень рад за него.
А когда пропустили, что ты подумал?
Ну, я рано увидел, что рефери уже поднял флажок, поэтому не успел расстроиться.
Когда свет выключили, может, думали: "Уже домой едем"?
Не думал, хотел играть.
А когда въехал в ножку на линии фактически, ты думал, что пенальти?
Нет, также не думал. Считаю, что нападающий очень хорошо подставился, и я уже не имел что делать. Очень рад, что нам не забили после этого штрафного.
Впереди очень тяжелая игра с Чехией, которая сегодня победила Албанию, нужна только победа. Какие у вас ожидания от этой игры, чего ждете от соперника?
Сейчас хочется только отдохнуть и восстановиться завтра, а потом уже будем готовиться к чехам. Всегда хочется побеждать, будем делать все возможное, чтобы выиграть.
Напомним, Максим Таловеров получил оценку 7,7 балла в матче против Грузии по информации статистического портала SofaScore.
Популярное сейчас
- "Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Несмотря на победу над Грузией, сборная Украины остается на последнем месте в своей группе ЛН
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек