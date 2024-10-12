Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией

Чтобы объективно оценить значение вчерашней победы, нужно помнить о том, что Украина никогда не была выдающейся футбольной державой, и уже третий год ее футбол поистине выживает в беспрецедентно ненормальных условиях. Тем, кто это демонстративно игнорирует, сразу - до свидания!

Не раз говорил вам о том, что, как по мне, проблемы сборной кроются, прежде всего, в плоскости психологии. Перед матчем с Грузией то там, то сям намекали, что оставляет желать лучшего микроклимат в коллективе. И, наверное, все-таки речь шла не о мелких дрязгах между собой, а скорее об общем депрессивном фоне.

Также следует четко понимать сегодняшние футбольные реалии. Вчера в Познани встретились открытие и неудачник недавнего Евро, лидер и аутсайдер группы Лиги наций. И нам в этом дуэте была отведена отнюдь не ведущая роль. Так что умозаключения типа: “дожились, уже радуемся победе над грузинами” явно устарели.

По сравнению с игрой против чехов, стартовый состав команды Реброва изменился более чем наполовину. Главным образом, вынужденно - мы подходили к новому поединку буквально обросшие травмами и прочими неурядицами. В то время как Грузия в который раз подряд выставила свою ни на йоту не измененную основу.

Так что, хотел ли этого тренерский штаб, или жизнь заставила, но произошла фактическая кадровая перезагрузка. Кто-то скажет: похоже, и ментальная. Спорить не стану. Во всяком случае, вчерашней здоровой агрессии в этом году почти не припомню. Ну, и три однозначных новичка каши нам никак не испортили.

Игра не блистала зрелищностью. С некоторой натяжкой я бы выделил по три эпизода в каждом из таймов. Причем распределились они так: по одному в дебюте и эндшпиле, а все остальные - незадолго до перерыва и вскоре после него. Впрочем, это был как раз тот случай, когда во главе угла стоял результат. По крайней мере, для нас.

Пропустив гол, грузины реально могли отквитать его, на мой взгляд, трижды. С последней попыткой - добиванием Микаутадзе на 81-й минуте Трубин управился с несколько обманчивой легкостью. Он вообще в этот вечер излучал уверенность и безмятежность, что благотворно отражалось на команде.

По-хорошему, команда Саньоля на свой гол “наиграла”, и ничья стала бы закономерным итогом поединка. Но выстояли, и слава Богу: нам чрезвычайно нужен был этот робкий лучик света в беспросветно царящем мраке евросезона. Эта маленькая точка опоры, сама по себе никаких переворотов не гарантирующая.

Герой матча очевиден для всех. Уже в третий раз он вытаскивает сборную за волосы. Тем, кто затянет старую песню: мол, посмотрите, с кем тогда играли - советую еще раз перечитать первый абзац. Для нас сейчас нет слабых соперников: есть нормальные и сильные. Так что хейтеры Мудрика с чистой совестью могут взять выходной.

Вторым назову Судакова. В этом матче он действительно пытался взять на себя функции лидера, и порой получалось. О Трубине уже говорил.

О дебютантах. Не стал бы захваливать Калюжного, но то, что он органично вошел в игру сборной - факт. Таловеров почти не напортачил, Гуцуляк не выпадал - уже хорошо.

Самым заметным в составе соперника стал Микаутадзе, дважды угрожавший нашим воротам.

Вообще этот поединок прошел словно бы под знаком перемен. Футболисты меняли обувь, арбитры - флажки, в ходе встречи менялось освещение, из-за чего ее даже пришлось минут на десять остановить. Об изменениях в нашем составе и игре было сказано выше.

Но самое главное - изменилось наше настроение. Лучик света пробился сквозь глухую тьму. Надолго ли? Пока есть достаточно оснований воспринимать его как редкий и короткий дождик в аномальную жару. После которого дышать становилось еще труднее. На всякий случай, нам нужно быть готовым и к этому. Такое уж нынче время.

Но то, что следующий соперник - чехи никак не сильнее побежденного вчера, это медицинский факт. Играя с ними, главное - не уступить в борьбе, это их главный козырь. Вот и посмотрим, надолго ли хватит нашего дождя, не останется ли этот лучик случайно заглянувшей к нам радостью. Классика: один случай - случай…