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Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией

Национальная сборная Украины

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Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Чтобы объективно оценить значение вчерашней победы, нужно помнить о том, что Украина никогда не была выдающейся футбольной державой, и уже третий год ее футбол поистине выживает в беспрецедентно ненормальных условиях. Тем, кто это демонстративно игнорирует, сразу - до свидания!

Не раз говорил вам о том, что, как по мне, проблемы сборной кроются, прежде всего, в плоскости психологии. Перед матчем с Грузией то там, то сям намекали, что оставляет желать лучшего микроклимат в коллективе. И, наверное, все-таки речь шла не о мелких дрязгах между собой, а скорее об общем депрессивном фоне.

Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией - изображение 1

Также следует четко понимать сегодняшние футбольные реалии. Вчера в Познани встретились открытие и неудачник недавнего Евро, лидер и аутсайдер группы Лиги наций. И нам в этом дуэте была отведена отнюдь не ведущая роль. Так что умозаключения типа: “дожились, уже радуемся победе над грузинами” явно устарели.

По сравнению с игрой против чехов, стартовый состав команды Реброва изменился более чем наполовину. Главным образом, вынужденно - мы подходили к новому поединку буквально обросшие травмами и прочими неурядицами. В то время как Грузия в который раз подряд выставила свою ни на йоту не измененную основу.

Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией - изображение 2

Так что, хотел ли этого тренерский штаб, или жизнь заставила, но произошла фактическая кадровая перезагрузка. Кто-то скажет: похоже, и ментальная. Спорить не стану. Во всяком случае, вчерашней здоровой агрессии в этом году почти не припомню. Ну, и три однозначных новичка каши нам никак не испортили.

Игра не блистала зрелищностью. С некоторой натяжкой я бы выделил по три эпизода в каждом из таймов. Причем распределились они так: по одному в дебюте и эндшпиле, а все остальные - незадолго до перерыва и вскоре после него. Впрочем, это был как раз тот случай, когда во главе угла стоял результат. По крайней мере, для нас.

Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией - изображение 3

Пропустив гол, грузины реально могли отквитать его, на мой взгляд, трижды. С последней попыткой - добиванием Микаутадзе на 81-й минуте Трубин управился с несколько обманчивой легкостью. Он вообще в этот вечер излучал уверенность и безмятежность, что благотворно отражалось на команде.

По-хорошему, команда Саньоля на свой гол “наиграла”, и ничья стала бы закономерным итогом поединка. Но выстояли, и слава Богу: нам чрезвычайно нужен был этот робкий лучик света в беспросветно царящем мраке евросезона. Эта маленькая точка опоры, сама по себе никаких переворотов не гарантирующая.

Герой матча очевиден для всех. Уже в третий раз он вытаскивает сборную за волосы. Тем, кто затянет старую песню: мол, посмотрите, с кем тогда играли - советую еще раз перечитать первый абзац. Для нас сейчас нет слабых соперников: есть нормальные и сильные. Так что хейтеры Мудрика с чистой совестью могут взять выходной.

Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией - изображение 4

Вторым назову Судакова. В этом матче он действительно пытался взять на себя функции лидера, и порой получалось. О Трубине уже говорил.

О дебютантах. Не стал бы захваливать Калюжного, но то, что он органично вошел в игру сборной - факт. Таловеров почти не напортачил, Гуцуляк не выпадал - уже хорошо.

Самым заметным в составе соперника стал Микаутадзе, дважды угрожавший нашим воротам.

Вообще этот поединок прошел словно бы под знаком перемен. Футболисты меняли обувь, арбитры - флажки, в ходе встречи менялось освещение, из-за чего ее даже пришлось минут на десять остановить. Об изменениях в нашем составе и игре было сказано выше.

Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией - изображение 5

Но самое главное - изменилось наше настроение. Лучик света пробился сквозь глухую тьму. Надолго ли? Пока есть достаточно оснований воспринимать его как редкий и короткий дождик в аномальную жару. После которого дышать становилось еще труднее. На всякий случай, нам нужно быть готовым и к этому. Такое уж нынче время.

Но то, что следующий соперник - чехи никак не сильнее побежденного вчера, это медицинский факт. Играя с ними, главное - не уступить в борьбе, это их главный козырь. Вот и посмотрим, надолго ли хватит нашего дождя, не останется ли этот лучик случайно заглянувшей к нам радостью. Классика: один случай - случай…

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