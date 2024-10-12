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Украина продолжила беспроигрышную серию во встречах против Грузии до семи матчей
Немного статистики по победному поединку
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Во вчерашнем поединке третьего тура Лиги наций Украина победила Грузию со счетом 1:0. Этот поединок стал седьмым в истории противостояний между этими командами.
В общей сложности на счету "сине-желтых" пять побед и две ничьи во встречах против Сакартвело. Украинцы отличились 11 голами и пропустили шесть мячей.
Добавился новый бомбардир в ворота Грузии – Михаил Мудрик. А больше всего забил текущий главный тренер Украины Сергей Ребров – три гола.
Только второй раз за семь матчей Украина оставила свои ворота сухими. Впервые было в 2004 году в отборе на ЧМ-2006 во Львове. Тогда на воротах играл Александр Шовковский.
Следующий поединок против Грузии Украина проведет 16 ноября в Батуми.
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