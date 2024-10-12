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Национальная сборная Украины

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Украина продолжила беспроигрышную серию во встречах против Грузии до семи матчей

Национальная сборная Украины

Немного статистики по победному поединку

Украина продолжила беспроигрышную серию во встречах против Грузии до семи матчей

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Во вчерашнем поединке третьего тура Лиги наций Украина победила Грузию со счетом 1:0. Этот поединок стал седьмым в истории противостояний между этими командами.

В общей сложности на счету "сине-желтых" пять побед и две ничьи во встречах против Сакартвело. Украинцы отличились 11 голами и пропустили шесть мячей.

Добавился новый бомбардир в ворота Грузии – Михаил Мудрик. А больше всего забил текущий главный тренер Украины Сергей Ребров – три гола.

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Только второй раз за семь матчей Украина оставила свои ворота сухими. Впервые было в 2004 году в отборе на ЧМ-2006 во Львове. Тогда на воротах играл Александр Шовковский.

Следующий поединок против Грузии Украина проведет 16 ноября в Батуми.

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