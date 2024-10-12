Когда ждать Степаненко? Ребров рассказал о сроке восстановления полузащитника

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, как проходит восстановление Тараса Степаненко и когда его ждут на поле.

"Я благодарен Тарасу. Он приехал, он профессионал, он очень тщательно готовился к этой игре (с Грузией). Но, к сожалению, у него травма, которая требует большего времени, и мы не могли его использовать в этой игре(с Грузией). Но я уверен, что он будет готов к следующей игре (с Чехией), поэтому он приехал в лагерь сборной, и мы рассчитываем на него во второй игре", — сказал Ребров.

Напомним, что Тарас Степаненко провел 84 матча за сборную Украины, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.