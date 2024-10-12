  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Когда ждать Степаненко? Ребров рассказал о сроке восстановления полузащитника
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда ждать Степаненко? Ребров рассказал о сроке восстановления полузащитника

Национальная сборная Украины

Сможет ли Степаненко сыграть против Чехии?

Когда ждать Степаненко? Ребров рассказал о сроке восстановления полузащитника

УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, как проходит восстановление Тараса Степаненко и когда его ждут на поле.

Читайте такжеШевчук: Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано

"Я благодарен Тарасу. Он приехал, он профессионал, он очень тщательно готовился к этой игре (с Грузией). Но, к сожалению, у него травма, которая требует большего времени, и мы не могли его использовать в этой игре(с Грузией). Но я уверен, что он будет готов к следующей игре (с Чехией), поэтому он приехал в лагерь сборной, и мы рассчитываем на него во второй игре", — сказал Ребров.

Напомним, что Тарас Степаненко провел 84 матча за сборную Украины, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
"Приятно удивлен игрой Калюжного": Фещук прокомментировал матч Украина – Грузия
yellow-arrow
Гендиректор компании Аdidas в Украине: Мы хотим показать единство страны
yellow-arrow
Кучер – о матче против Грузии: Игра получилась не зрелищной, но сейчас главное было – победить
Тарас Степаненко Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости