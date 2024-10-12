“Спасибо за борьбу”: Шевченко поздравил сборную Украины с победой над Грузией

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии. Он выложил соответствующий пост на своей странице в Instagram.

“Спасибо за борьбу! Слава Украине!”, – написал Шевченко.

Андрей Николаевич вчера лично присутствовал на матче сборной Украины на трибунах стадиона в Познани.

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Эта победа стала первой для "сине-желтых" за последние четыре матча. Следующий поединок подопечные Реброва сыграют 14 октября против Чехии.