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“Спасибо за борьбу”: Шевченко поздравил сборную Украины с победой над Грузией

Национальная сборная Украины

Кратко и ясно

“Спасибо за борьбу”: Шевченко поздравил сборную Украины с победой над Грузией

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии. Он выложил соответствующий пост на своей странице в Instagram.

“Спасибо за борьбу! Слава Украине!”, – написал Шевченко.

Андрей Николаевич вчера лично присутствовал на матче сборной Украины на трибунах стадиона в Познани.

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Эта победа стала первой для "сине-желтых" за последние четыре матча. Следующий поединок подопечные Реброва сыграют 14 октября против Чехии.

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Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.10.2024 в 11:28
І ми дякуємо нашому провідникові!За чудове поле в Познані, за вже вдруге нерозведені матчі молодіжки з націоналкою і щиро радіємо, Андрію Миколайовичу, за Ваших партнерів з Abibas'у.Abibas рулить!
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Комментарии 1
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.10.2024 в 11:28
І ми дякуємо нашому провідникові!За чудове поле в Познані, за вже вдруге нерозведені матчі молодіжки з націоналкою і щиро радіємо, Андрію Миколайовичу, за Ваших партнерів з Abibas'у.Abibas рулить!
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