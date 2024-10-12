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“Спасибо за борьбу”: Шевченко поздравил сборную Украины с победой над Грузией
Кратко и ясно
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии. Он выложил соответствующий пост на своей странице в Instagram.
“Спасибо за борьбу! Слава Украине!”, – написал Шевченко.
Андрей Николаевич вчера лично присутствовал на матче сборной Украины на трибунах стадиона в Познани.
Эта победа стала первой для "сине-желтых" за последние четыре матча. Следующий поединок подопечные Реброва сыграют 14 октября против Чехии.
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