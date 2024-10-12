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Кучер – о матче против Грузии: Игра получилась не зрелищной, но сейчас главное было – победить
Важно для психологии и уверенности
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший украинский футболист и тренер Александр Кучер прокомментировал "Украинскому футболу" победу сборной Украины над Грузией.
“ – Игра вторым номером от команды Реброва приносит нам столь необходимый результат в Лиге наций. Какие ваши впечатления от матча Украины с Грузией?
– После двух поражений ожидалось, что в этой игре на первом месте будет стоять именно результат. И эту задачу команда успешно выполнила. Они одержали важную победу, возвращаются в борьбу в своей группе Лиги наций за лучшие места. Игра получилась не столь зрелищной, более напряженной, но сейчас главное было – победить. Это было очень важно для психологической уверенности игроков.
– Как оцените уровень соперника сборной Украины? Грузия завоевала немало фанатских сердец во время Евро-2024 и хорошо стартовала в Лиге наций.
– Грузия – очень хорошая команда, выиграла два матча в Лиге наций. Было ясно, что будет тяжелый матч. Если посмотреть на их игроков, то можно заметить, что очень многие играют именно в Европе. Игроки с техникой, скоростью и креативом очень угрожающие пространству. Второй матч в Грузии, думаю, будет еще труднее.
– Команда Реброва снова начинает получать результат, когда уже некуда отступать. Почему сборная теряется в более благоприятных условиях?
– Возможно, психологический аспект играет роль. Старт в Лиге наций для нас получился продолжением "синдрома Румынии". Где команда, возможно, неответственно подошла к игре с Албанией (1:2), потом не удалось реабилитироваться в игре с Чехией (2:3). Примечательно было, что на эту игру футболисты сборной вышли очень заряженными, похоже, это и сыграло свою роль.
Вся команда пыталась атаковать, и так же вся команда не сторонилась играть на отбор – это положительная черта. Игроки стали играть не каждый сам за себя, а друг за друга. В матче с Грузией мы увидели настоящую команду, стремящуюся побеждать, несмотря на тяжелую кадровую ситуацию”, – сказал Кучер.
Вчера Украина набрала первые три очка в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда Реброва находится на четвертом месте в группе с одинаковым количеством зачетных пунктов с третьей Албанией. Однако к первой Грузии отрыв составляет также три балла.
Следующий матч "сине-желтых" запланирован на 14 октября против Чехии во Вроцлаве.
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