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Гендиректор компании Аdidas в Украине: Мы хотим показать единство страны

Национальная сборная Украины

Дальше будет лучше

Гендиректор компании Аdidas в Украине: Мы хотим показать единство страны

Фото: УАФ

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Генеральный директор компании Adidas в Украине Игорь Маринич поделился мнениями относительно дизайна футбольной формы сборной Украины:

"Для нас важно мнение болельщиков относительно формы. Мы читаем и слушаем. Уже сейчас лучшие наши дизайнеры в Украине и мире работают над дизайном для формы на 2025 и 2026 годы. Верим, что форма будет памятной".

Весь дизайн будет связан с историей Украины и мы хотим показать единство страны и спорта, мужество украинцев в это время. Хочется все это продемонстрировать".

Напомним, в среду была представлена ​​новая форма сборной Украины на сезон 2024/25. Дизайн разрабатывала компания Adidas, которая теперь будет эксклюзивным поставщиком формы для всех наших сборных.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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