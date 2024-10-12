Гендиректор компании Аdidas в Украине: Мы хотим показать единство страны

Генеральный директор компании Adidas в Украине Игорь Маринич поделился мнениями относительно дизайна футбольной формы сборной Украины:

"Для нас важно мнение болельщиков относительно формы. Мы читаем и слушаем. Уже сейчас лучшие наши дизайнеры в Украине и мире работают над дизайном для формы на 2025 и 2026 годы. Верим, что форма будет памятной".

Весь дизайн будет связан с историей Украины и мы хотим показать единство страны и спорта, мужество украинцев в это время. Хочется все это продемонстрировать".