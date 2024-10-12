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Гендиректор компании Аdidas в Украине: Мы хотим показать единство страны
Дальше будет лучше
Фото: УАФ
Генеральный директор компании Adidas в Украине Игорь Маринич поделился мнениями относительно дизайна футбольной формы сборной Украины:
"Для нас важно мнение болельщиков относительно формы. Мы читаем и слушаем. Уже сейчас лучшие наши дизайнеры в Украине и мире работают над дизайном для формы на 2025 и 2026 годы. Верим, что форма будет памятной".
Весь дизайн будет связан с историей Украины и мы хотим показать единство страны и спорта, мужество украинцев в это время. Хочется все это продемонстрировать".
Напомним, в среду была представлена новая форма сборной Украины на сезон 2024/25. Дизайн разрабатывала компания Adidas, которая теперь будет эксклюзивным поставщиком формы для всех наших сборных.
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