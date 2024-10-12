"Приятно удивлен игрой Калюжного": Фещук прокомментировал матч Украина – Грузия

Бывший украинский нападающий Максим Фещук для Tribuna.com прокомментировал матч Лиги наций между Украиной и Грузией.

“ – Какие впечатления от матча? Можно ли сказать, что этот результат заслужен и по игре?

– Заслуженный. Потому что терпели, готовились, были мотивированы. Приятные впечатления от игры. Все молодцы, но некоторые особенно поразили, особенно новички. Не ожидал, что так впишутся.

Очень понравилось, как Калюжный выдержал, Гуцуляк выглядел. Мудрик проявил индивидуальное мастерство. Судаков был очень активен, очень креативен. Главный тренер молодец, что дал стольким возможность сыграть.

Грузины тоже понравились: топовая команда, я теперь понимаю, потому что не видел их матчей раньше, что это очень сильная команда с хорошими индивидуальными качествами футболистами. Обратил внимание, что они очень любят работать с мячом, многие прикосновения делают. По-моему, это им, возможно, немного мешает, чтобы стать более классной командой.

А Украина – заслуженная долгожданная победа, еще и хорошая. В какой-то степени качественная.

– Можно ли после этого матча говорить, что сборная возвращается на верный путь, сделала выводы после поражений?

– Я не могу говорить, что сборная была не на правильном пути. Говорить, что сборная возвращается на правильный путь – фраза проста, потому что выиграли. Не могу сказать, что сборная была не на верном пути. Просто тогда было поражение, а сейчас победа.

Определенные выводы, коррективы, разное состояние футболистов: физическое, психологическое, моральное – много компонентов. И, скажем так, вытерпели.

Это еще не игра сборной Украины, где Украина играла с позиции силы. Но Украина сыграла мудро – вот что понравилось.

– Как оцените дебют Калюжного? И по Мудрику – придаст ли эта игра ему веры в себя?

– Я думаю, у него и так есть вера в себя. Игра придаст ему уверенности, он будет однозначно на подъеме. Я очень рад, что он забил гол, еще и, по-моему, качественный, красивый. Ему это очень прибавит – как в клубе, так и в сборной. Однозначно он уже сам заждался.

А Калюжный – я приятно удивлен его игрой. Честно скажу. Сразу на таком уровне сыграть молодец. Я не ожидал, что он сыграет так отменно. Имея даже желтую карточку, дотерпел, играл аккуратно на позиции опорного. Супер”, – сказал Фещук.