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С приходом Реброва за сборную Украины дебютировали 9 игроков
Кто дебютирует следующим?
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В 19 матчах под руководством Сергея Реброва впервые сыграли за национальную сборную девять игроков.
А именно: Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров и Владислав Кабаев.
Напомним, в следующем туре сборная Украины встретится с чехами. Игра состоится 14 октября в 21:45. Добавим, что в первых двух турах подопечные Сергея Реброва уступили Албании 1:2 и Чехии 2:3.
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