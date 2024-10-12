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Национальная сборная Украины

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С приходом Реброва за сборную Украины дебютировали 9 игроков

Национальная сборная Украины

Кто дебютирует следующим?

С приходом Реброва за сборную Украины дебютировали 9 игроков

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В 19 матчах под руководством Сергея Реброва впервые сыграли за национальную сборную девять игроков.

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А именно: Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров и Владислав Кабаев.

Напомним, в следующем туре сборная Украины встретится с чехами. Игра состоится 14 октября в 21:45. Добавим, что в первых двух турах подопечные Сергея Реброва уступили Албании 1:2 и Чехии 2:3.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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