Иван Гецко - о 1:0 с Грузией: Я ждал большего от грузин

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился мнением относительно игры подопечных Сергея Реброва в матче против сборной Греции.

Я ждал большего от грузин, особенно после того, как они в феерическом стиле сокрушили в сентябре чехов. С другой стороны, за это следует похвалить украинских сборников, которые не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества.

Из-за травм нескольких ведущих исполнителей номинальные хозяева не сумели задействовать оптимальный состав. Отсутствие лидеров вроде Миколенко, Цыганкова вчера сказывалось?

Пожалуй, таки сказалось на наступательных операциях, зато было больше надежности у наших владений. Тем более, что руководитель Сергей Ребров сделал ставку на командную игру, когда каждый исполнитель четко знал свой маневр и не выпадал из ансамбля.

Тогда, что скажете о действиях стопера Таловерова, который ранее был игроком ротации и дебют опорника Калюжного?

На Таловерова Сергей Ребров рассчитывал, прежде всего, при стандартных положениях, как у наших ворот, так и чужих. Ведь в составе грузин были высокорослые защитники, которые при угловых и свободных ударах подключались к наступлению. Поскольку не пропустили, то Таловеров уже справился со своей задачей. Что касается Калюжного, то он выполнил большой объем черновой работы, обеспечил компактность у наших владений и также оправдал надежды. Особенно, если принимать во внимание, что это была первая игра Ивана за главную команду страны.

Снова ушел с поля без своего гола Довбик.

К сожалению, Артем продолжает разочаровывать в матчах за сборную. Его КПД незначителен, потому что в отличие от его клубных выступлений за "Жирону", "Рому", где на него играли все, в сборной придерживаются другой тактики. А Довбик не из тех исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу противостояния. Вчера Артем практически не угрожал воротам грузин, ограничившись лишь несколькими подыгрышами партнерам. Этого явно недостаточно и, на мой взгляд, Довбик был худшим среди победителей.

Победа в Познани помогла подопечным Сергея Реброва вернуть интригу в соперничество в нашей группе, но на очереди матч с амбициозными чехами, которые вчера уверенно взяли верх над албанцами.

Это будет еще один финал. Ничья украинцев не устраивает. Поэтому надо качественно восстановиться и настраиваться на завоевание трех очков. Иначе ценность вчерашней победы нивелируется.