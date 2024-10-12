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Грузинские болельщики исполнили песню Путин х***о во время матча Украина – Грузия – ВИДЕО
А также потом произошел конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine
Не только украинские болельщики во время вчерашнего матча между сборными Украины и Грузии (1:0) в Познани исполняли знаменитую кричалку о президенте страны-террористке РФ Владимире Путине.
Грузинские фанаты также пели "Путин - х***о".
Georgian fans singing “putin huylo” ???????? pic.twitter.com/eVDXEFRlVL— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 11, 2024
Однако также между украинскими и грузинскими фанатами после матча возникла стычка на стадионе. Причины – неизвестны.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Максим Кучер
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