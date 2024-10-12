Маркевич: Очень хорошо, что никто из игроков не боялся выполнять черновую работу, все отрабатывали в обороне.

Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал первую победу сборной Украины в Лиге Наций.

"Украина в матче против Грузии очень надежно сыграла в обороне, и именно поэтому, как я думаю, в итоге победила. Не дали ничего сделать тому Кварацхелии, да и все. Просматривалась дисциплина и желание победить. Был настрой, и по самоотдаче вопросов к ребятам не может быть. Знаете, я даже не помню, когда мы в последний раз играли на ноль в защите. Мне очень понравилось, что каждый игрок старался играть в обороне, старался отбирать мяч у грузин, когда те пытались прессинговать. Давно я такого не видел, чтобы даже Мудрик и Шапаренко были достаточно агрессивными в отборе. Поэтому и "погасили" грузин, а команда у них нынче действительно очень хорошая.

Ясно, что игра Украины была далека от идеальной. Это не был шедевр. Но я повторюсь: очень хорошо, что никто из игроков не боялся выполнять черновую работу, все отрабатывали в обороне. Цена победы была высокой, поэтому, возможно, и сыграли так — не очень ярко в нападении. Главное, что есть результат, а игра придет, и тот же Довбик еще себя проявит", — цитирует Маркевича Sport-express.