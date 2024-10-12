Бывший нападающий национальной сборной Украины Гецко назвал лучшего игрока в матче с Грузией

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко рассказал о том, кто, по его мнению, был лучшим в матче против сборной Грузии.

"Мудрик, и не только потому, что он стал автором победного гола, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Мамардашвили. Возможно, кипера подвело ужасное состояние газона, которое не позволило ему как следует оттолкнуться в том игровом эпизоде. Поле в Познани, иначе как "огород", его и не назовешь, конечно, мешало более техничным грузинам. В Англии, где Мудрик выступает за "Челси", к его действиям уже привыкли и благодаря подстраховке научились нейтрализовать Михаила. А вот грузины, похоже, забыли о достоинствах проворного украинца и позволяли ему разбежаться, а на пространстве он очень опасен. Но это уже проблемы соперника. Вчера Мудрик много работал на команду и мог отличиться во второй раз, однако на этот раз Мамардашвили успел выбить мяч из дальнего угла", — цитирует Гецко Sport.ua.

Напомним, Мудрик получил 8.3 балла от SofaScore и WhoScored и 8.2 балла от Flashscore.