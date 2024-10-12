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Кучер: Я был приятно удивлен игрой Мудрика

Национальная сборная Украины

А Гуцуляк с Довбиком друг друга не понимали

Кучер: Я был приятно удивлен игрой Мудрика

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Бывший защитник и тренер Александр Кучер для УФ оценил атакующее трио сборной Украины в матче против Грузии (1:0).

Мудрик. Звание "Лев матча" вполне оправдано. Я был приятно удивлен игрой Мудрика. Михаил начал играть именно на команду, я давно не видел, чтобы он так упорно действовал в отборе, сражался за мяч. Это одна из самых лучших игр Мудрика за последнее время в плане командной работы.

Гуцуляк. В переходных фазах присутствовало недоразумение: когда отдать, когда на себя взять. Он немало стандартов заработал в нашу пользу, но заметно, что он, по сути, новый человек в сборной. Ему еще не хватает связи, понимания партнеров. Однако точно не следует говорить, что он провалил этот матч, свой вклад в победу он тоже внес.

Довбик. Артем, прежде всего, игрок штрафной, поэтому чтобы требовать от него голов, его нужно снабжать мячами. Также, с того, что я заметил, у него была схожая проблема с Гуцуляком относительно принятия решений. Когда нужно бить – они отдавали, когда нужно отдать – они били. Это удивительно, потому что Артем раньше играл вместе с Гуцуляком в "Днепре-1". Может, время прошло и они забыли друг друга в плане связочки”, – сказал Кучер.

Вчера Мудрик забил решающий гол в воротах Грузии. Он был заменен на 85-й минуте. Гуцуляк и Довбик провели на поле на 75 минут.

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Александр Кучер Артем Довбик Алексей Гуцуляк Михаил Мудрик
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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