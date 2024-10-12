Кополовец: Если будем так играть, как против грузин, то победим. Чехия, Грузия, Албания однозначно нам по силам

Бывший полузащитник "Карпат" Михаил Кополовец поделился мнениями о победе Украины над Грузией со счетом 1:0 в Лиге Наций.

Миша, как вам вчерашняя игра сборной Украины?

Молодцы! Вчера команда хотела выиграть и отдала все силы. Ребята бились за каждый мяч, цеплялись за каждый кусочек поля и выгрызали землю. Мне очень понравилась игра. Раньше этого не было. Мы так накрывали грузин, что они из своей штрафной площадки не могли выйти. Это говорит об агрессии. Украина была намного лучше грузин. Если будем и дальше так играть, то даже несмотря на поражение претензий не будет.

Грузины вас не удивили?

Вчера они слабо отыграли. Посмотрите, сколько грузины теряли мяч при построении атаки. Это значит, что наши футболисты хорошо сыграли на всех позициях.

Как думаете, вчерашняя победа будет переломным моментом для сборной, ведь до этого была безвыигрышная серия?

Я надеюсь на это. У поражений есть свои причины. Раньше люди просто выходили поиграть в футбик, а вот вчера отдавали все силы на поле.

Чего ожидаете от матча с Чехией?

Если будем так играть, как против грузин, то победим. Чехия, Грузия, Албания однозначно нам по силам. Эти команды нашего уровня, которых мы 100% можем побеждать. Думаю, выводы мы сделали. Двигаемся дальше.

Отсутствие Цыганкова, Ярмоленко чувствовалось или Гуцуляк справился на правом фланге?

Гуцуляк выглядел здорово! Незаменимых футболистов нет, даже у сборной. Не надо делать из сборников кумиров! На каждую позицию у нас есть двое-трое равноценных футболистов, которые смогут хоть завтра выйти и сыграть. Нет Степаненко - вышел Калюжный, нет Ярмоленко - вышел Гуцуляк, нет Довбыка - Яремчук. Да, у сборной есть лидеры, но в последних матчах они не очень классно себя проявили, поэтому надо искать резерв.

Не должен один футболист играть ключевую роль для сборной. При всем уважении к Мудрику, но он не показывает того футбола, где будет незаменимым. Это не Месси для Аргентины. Наша команда не должна быть завязана на одном футболисте.

Мудрика многие критиковали, но вчера Михаил забил победный гол и статистические порталы признали его лучшим игроком матча. Вы согласны?

Вы можете проиграть игру, но если будете биться, как вчера с грузинами, то никто вас критиковать не будет. Простить можно все, но только не отсутствие желания и настроя на игру. Мне понравилось, что наша команда против грузин играла душой и сердцем, поэтому я не хочу кого-то выделять. Мудрик сделал много работы и в обороне, и в атаке, как и все наши игроки.

Кто вам больше нравится: Мудрик или Кварацхелия, которого вчера закрыл Конопля?

Миша мне больше нравится. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Поэтому Мудрик покруче Кварацхелии. Мише просто надо психологически успокоиться и использовать свои моменты в Челси. Тренер ему дает игровое время. Но в Челси очень большая конкуренция и если не использовать свои моменты несколько раз, то тебя перестанут выпускать.