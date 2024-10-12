Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал действия Михаила Мудрика на поле в матче против сборной Грузии со счетом 1:0.



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"Если уж кого-то и выделять, хотя я этого не люблю делать, то да - Михаил заслуживает звания лучшего игрока в матче против Грузии, стопроцентно. Мудрик показал, что он может быть лидером на поле", — сказал Маркевич.

Напомним, Мудрик впервые отличился в этом розыгрыше Лиги Наций; он принял участие в двух матчах за сборную Украины.