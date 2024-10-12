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Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший тренер Карпат согласился с тем, что Мудрик Лев матча

Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал действия Михаила Мудрика на поле в матче против сборной Грузии со счетом 1:0.

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"Если уж кого-то и выделять, хотя я этого не люблю делать, то да - Михаил заслуживает звания лучшего игрока в матче против Грузии, стопроцентно. Мудрик показал, что он может быть лидером на поле", — сказал Маркевич.

Напомним, Мудрик впервые отличился в этом розыгрыше Лиги Наций; он принял участие в двух матчах за сборную Украины.

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Мирон Маркевич Лига Наций Михаил Мудрик
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.10.2024 в 16:02
Стовідсотково - Забарний. А Мудрик ... ну так, раз у рік і дрин може вистрілити.
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0
2
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.10.2024 в 16:02
Стовідсотково - Забарний. А Мудрик ... ну так, раз у рік і дрин може вистрілити.
Ответить
0
2
aleks68
12.10.2024 в 16:15
лопух дырявый слюни подотри
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0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
12.10.2024 в 16:20
Тебе хроняра знову Шарик втоварив в рот, коли ти бухим під парканом спав ?
 
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