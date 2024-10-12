Назаренко - о своем выступлении против Грузии: Тренер попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку

Полузащитник сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал свое выступление в матче Лиги наций против Грузии (1:0). Для игрока матч стал дебютным за сборную Украины. Он вышел на поле на 85-й минуте.

"Все поздравили с дебютным вызовом. Тренер разговаривал в первый день, сказал, чтобы не переживал, что все будет хорошо. Поэтому я работаю дальше, а там увидим.

Последние минуты были нервные. [Тренер] попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку. Удалось ли это? Помочь - да, выбежать - нет, было мало времени.

Следующий матч будет еще тяжелее, чем [против Грузии]. Мы готовимся. Еще перед матчем с Грузией говорили о Чехии - очень сильная команда, будет тяжело. Но мы продемонстрировали характер [против Грузии], показали, на что способны. У нас все получится", - сказал Назаренко.