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Национальная сборная Украины

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Назаренко - о своем выступлении против Грузии: Тренер попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку

Национальная сборная Украины

Времени было мало, но все же

Назаренко - о своем выступлении против Грузии: Тренер попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку

uaf.ua

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Полузащитник сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал свое выступление в матче Лиги наций против Грузии (1:0). Для игрока матч стал дебютным за сборную Украины. Он вышел на поле на 85-й минуте.

"Все поздравили с дебютным вызовом. Тренер разговаривал в первый день, сказал, чтобы не переживал, что все будет хорошо. Поэтому я работаю дальше, а там увидим.

Последние минуты были нервные. [Тренер] попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку. Удалось ли это? Помочь - да, выбежать - нет, было мало времени.

Следующий матч будет еще тяжелее, чем [против Грузии]. Мы готовимся. Еще перед матчем с Грузией говорили о Чехии - очень сильная команда, будет тяжело. Но мы продемонстрировали характер [против Грузии], показали, на что способны. У нас все получится", - сказал Назаренко.

Поединок 4-го тура Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Старт - в 21:45.

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Источник:
suspilne.media/sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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