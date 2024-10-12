  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мудрик: Было много критики. Против Грузии, мол, можем не выходить
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик: Было много критики. Против Грузии, мол, можем не выходить

Национальная сборная Украины
Обновлено

Михаил напомнил, как в СМИ делились ожиданиями от матча

Мудрик: Было много критики. Против Грузии, мол, можем не выходить

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вингер сборной Украины подвёл итоги противостояния с Грузией (1:0).

"Перед матчем было много критики, эксперты обсуждали команду, тренерский штаб, футболистов. Все упоминали о том, что Грузия разгромила Чехию, мы последний матч проиграли, поэтому против Грузии, мол, можем не выходить”.

Читайте такжеНагорняк: У Мудрика нет баланса между игрой и психологическим состоянием

“Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживают команду всегда, несмотря на результат, поскольку игры бывают как хорошие, так и плохие. А сегодня, учитывая, как коллектив настроился на поединок, как отдавался на поле, мы заслужили эту победу.

Гол? Мы отобрали мяч, я обвел несколько соперников и прицельно пробил. Рад принести победный результат всей Украине. А для команды эти три очка очень полезны”, – заявил футболист “Челси”.

Михаил был признан "Львом матча".

По теме
yellow-arrow
Вместо тысячи слов: Мудрик ответил в Instagram на вопрос о пропавших хейтерах
yellow-arrow
В УАФ объяснили, почему молодежные и юниорские сборные продолжают выступать в старой форме
yellow-arrow
Украина – Чехия. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций
Национальная сборная Украины Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
12.10.2024 в 20:41
Вся критика была по вашей вине
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
12.10.2024 в 20:41
Вся критика была по вашей вине
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости