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Мудрик: Было много критики. Против Грузии, мол, можем не выходить
Михаил напомнил, как в СМИ делились ожиданиями от матча
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Вингер сборной Украины подвёл итоги противостояния с Грузией (1:0).
"Перед матчем было много критики, эксперты обсуждали команду, тренерский штаб, футболистов. Все упоминали о том, что Грузия разгромила Чехию, мы последний матч проиграли, поэтому против Грузии, мол, можем не выходить”.
“Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживают команду всегда, несмотря на результат, поскольку игры бывают как хорошие, так и плохие. А сегодня, учитывая, как коллектив настроился на поединок, как отдавался на поле, мы заслужили эту победу.
Гол? Мы отобрали мяч, я обвел несколько соперников и прицельно пробил. Рад принести победный результат всей Украине. А для команды эти три очка очень полезны”, – заявил футболист “Челси”.
Михаил был признан "Львом матча".
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