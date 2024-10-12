Таловеров: То, как вся команда пыталась отобрать мячи, работала в обороне и помогала защитникам - один из самых главных факторов победы

Защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал победу над Грузией (1:0) в 3-м туре Лиги наций.

"Очень важно друг другу подсказывать, и я считаю, что мы это сделали. Очень счастливы, что не пропустили, но это заслуга всей команды. То, как вся команда пыталась отобрать мячи, работала в обороне и помогала защитникам - считаю это одним из самых главных факторов.

Были ли установки на отдельных игроков Грузии? Мы всегда настраиваемся на каждого соперника, потому что на этом уровне уже нет слабых нападающих. Проанализировали, тренерский штаб помог, показал сильные и слабые стороны, которые надо использовать. Перед каждой игрой стараемся анализировать и сделать все возможное, чтобы не пропустить.

Старались не пропустить, чтобы они [Грузия] не забили. Анализируем каждого нападающего, их сильные стороны. Ничего особенного, но на каждого настраиваемся очень серьезно и внимательно.

Победа после двух поражений? Конечно, это помогает, потому что Украина хочет выигрывать каждый матч. Порадуемся немного, а уже потом готовимся к Чехии, потому что тоже будет тяжелый матч", - сказал Таловеров.