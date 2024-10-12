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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренировки сборной Украины: футболистов разделили на две группы

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые готовятся к матчу 4-го тура

Тренировки сборной Украины: футболистов разделили на две группы

Фото - УАФ

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Национальная команда Украины приступила к подготовке к следующей встрече в рамках группового этапа Лиги наций. Прежде всего, участники поединка с "крестоносцами" посвятили внимание своему восстановлению.

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Исполнители, сыгравшие против Грузии большую часть матча, провели восстановительное занятие. Все остальные спортсмены получили полноценную нагрузку.

В понедельник, 14 октября, подопечные Реброва попытаются взять реванш у Чехии после сентябрьского поражения. Соперник возглавляет квартет 1 вместе с грузинами, имея в активе 6 очков.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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