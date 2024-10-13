  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Эмоции, комментарии новичков, уникальные кадры: бэкстейдж матча Украина – Грузия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмоции, комментарии новичков, уникальные кадры: бэкстейдж матча Украина – Грузия

Национальная сборная Украины

Как это было

Эмоции, комментарии новичков, уникальные кадры: бэкстейдж матча Украина – Грузия

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В субботу вечером подопечные Реброва наконец-то прервали неудачную серию и завоевали первую викторию в текущем розыгрыше Лиги наций. Украинская ассоциация футбола подготовила видео о закулисье встречи и эксклюзивных кадрах из поединка.

Также своими эмоциями поделились новички "сине-желтых": Иван Калюжный, Александр Назаренко и Дмитрий Крыськив.

Несмотря на эту важную викторию, национальная команда остается на последнем месте квартета. В понедельник коллектив ждет еще одно испытание. После игры с чехами можно будет получить больше ясности о перспективах сборной в ноябре, когда состоятся два последних тура стадии

По теме
yellow-arrow
Украина – Чехия. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций
yellow-arrow
Тренировки сборной Украины: футболистов разделили на две группы
yellow-arrow
Таловеров: То, как вся команда пыталась отобрать мячи, работала в обороне и помогала защитникам - один из самых главных факторов победы
Национальная сборная Украины Иван Калюжный Александр Назаренко Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости