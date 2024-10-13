Эмоции, комментарии новичков, уникальные кадры: бэкстейдж матча Украина – Грузия

В субботу вечером подопечные Реброва наконец-то прервали неудачную серию и завоевали первую викторию в текущем розыгрыше Лиги наций. Украинская ассоциация футбола подготовила видео о закулисье встречи и эксклюзивных кадрах из поединка.

Также своими эмоциями поделились новички "сине-желтых": Иван Калюжный, Александр Назаренко и Дмитрий Крыськив.

Несмотря на эту важную викторию, национальная команда остается на последнем месте квартета. В понедельник коллектив ждет еще одно испытание. После игры с чехами можно будет получить больше ясности о перспективах сборной в ноябре, когда состоятся два последних тура стадии