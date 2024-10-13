Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмоции, комментарии новичков, уникальные кадры: бэкстейдж матча Украина – Грузия
Как это было
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В субботу вечером подопечные Реброва наконец-то прервали неудачную серию и завоевали первую викторию в текущем розыгрыше Лиги наций. Украинская ассоциация футбола подготовила видео о закулисье встречи и эксклюзивных кадрах из поединка.
Также своими эмоциями поделились новички "сине-желтых": Иван Калюжный, Александр Назаренко и Дмитрий Крыськив.
Несмотря на эту важную викторию, национальная команда остается на последнем месте квартета. В понедельник коллектив ждет еще одно испытание. После игры с чехами можно будет получить больше ясности о перспективах сборной в ноябре, когда состоятся два последних тура стадии
Популярное сейчас
- Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле
- Гауфф проиграла в полуфинале Уханя и установила антирекорд сезона
- На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер
- "Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса