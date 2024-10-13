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Тренер Колоса-2: Мы не можем играть как сборная Испании, а некоторые тренеры пытаются привить нам этот стиль
Владимир Бондаренко высказал мнение о рисунке игры желто-синих
Фото - Діназ
Наставник резервной команды Ковалевки – о дебюте Калюжного и стиле сборной.
“Что касается дебюта Калюжного, то на позиции опорного полузащитника он делал главное – играл дисциплинированно и отбирал мячи. На его примере могу сказать важную вещь. В последнее время украинский футбол пошел не по тому пути. Мы не можем играть как сборная Испании, а некоторые тренеры, как в ведущих клубах и в сборной, пытаются привить нам этот стиль игры”.
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“Украинский футбол всегда славился другим – тактической грамотностью и отличной физической подготовкой. Все наши футболисты должны играть, образно говорю, как играет Калюжный. Все должны действовать в отборе, стелиться газоном, прессинговать. В центре поля Иван выделялся, стелился на газон, много сделал отборов и перехватов, был полезным для команды. Это был запоминающийся дебют”, – отметил специалист.
Владимир Бондаренко с 2018 по 2021 год тренировал "Диназ".
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