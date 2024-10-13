Тренер Колоса-2: Мы не можем играть как сборная Испании, а некоторые тренеры пытаются привить нам этот стиль

Наставник резервной команды Ковалевки – о дебюте Калюжного и стиле сборной.

“Что касается дебюта Калюжного, то на позиции опорного полузащитника он делал главное – играл дисциплинированно и отбирал мячи. На его примере могу сказать важную вещь. В последнее время украинский футбол пошел не по тому пути. Мы не можем играть как сборная Испании, а некоторые тренеры, как в ведущих клубах и в сборной, пытаются привить нам этот стиль игры”.