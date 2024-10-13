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Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть
Не без везения сине-желтые сохранили ворота сухими
Фото - Київстар ТБ
Журналист высказал свои претензии к обороне сборной Украины.
“В обороне бардак. Защиту нам нужно еще отлаживать. Слава Богу, что не пропустили. Это важно для уверенности вратарю, Забарному, который как ни приедет, то два-три получает. Надо было здорово сыграть. Посмотрим, как будет играть дальше Таловеров. Возможно, он парился вчера, потому что этот штрафной, который он заработал за 18 метров до ворот…”.
"Я видел, что он сознательно шел на фол, потому что игрок находился за пределами штрафной, но центральный защитник так не имеет права играть. Здесь просто Кварацхелия не выполнил”, – сказал журналист в эфире YouTube-канала.
Сборная Украины пока занимает последнее место в группе В1 с тремя очками.
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