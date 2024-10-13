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Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть

Национальная сборная Украины

Не без везения сине-желтые сохранили ворота сухими

Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть

Фото - Київстар ТБ

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Журналист высказал свои претензии к обороне сборной Украины.

“В обороне бардак. Защиту нам нужно еще отлаживать. Слава Богу, что не пропустили. Это важно для уверенности вратарю, Забарному, который как ни приедет, то два-три получает. Надо было здорово сыграть. Посмотрим, как будет играть дальше Таловеров. Возможно, он парился вчера, потому что этот штрафной, который он заработал за 18 метров до ворот…”.

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"Я видел, что он сознательно шел на фол, потому что игрок находился за пределами штрафной, но центральный защитник так не имеет права играть. Здесь просто Кварацхелия не выполнил”, – сказал журналист в эфире YouTube-канала.

Сборная Украины пока занимает последнее место в группе В1 с тремя очками.

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Национальная сборная Украины Игорь Цыганык Максим Таловеров
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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