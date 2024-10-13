Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть

Журналист высказал свои претензии к обороне сборной Украины.

“В обороне бардак. Защиту нам нужно еще отлаживать. Слава Богу, что не пропустили. Это важно для уверенности вратарю, Забарному, который как ни приедет, то два-три получает. Надо было здорово сыграть. Посмотрим, как будет играть дальше Таловеров. Возможно, он парился вчера, потому что этот штрафной, который он заработал за 18 метров до ворот…”.