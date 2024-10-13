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Худобяк: Сражались, как одно целое, была видна команда. У нас было мало моментов, чтобы забить больше
Экс-полузащитник Карпат – о впечатлениях от встречи с крестоносцами
фото из соцсетей
Игорь Худобяк считает, что результат в этом поединке был превыше всего.
“Далеко не самая лучшая игра от нас, но желание, дисциплина и самоотдача были на высоком уровне. Оборонялись все. Секрет победы – желание выиграть. Не все получалось, но сыграли на результат, дотерпели, выложились по полной. У игроков нашей сборной чувствовалась нервозность, волнение после неудачных игр. У нас было мало моментов, чтобы забить больше”.
"На Довбика делали мало кроссов. У него есть голевое чувство, но ему было непросто играть против защитников грузин. Прекрасно отыграл Гуцуляк, хорошо отрабатывал в защите, помогал, старался, отдавался. Но ему не хватало точности передач.
Такие победы оказывают положительное влияние на команду, на атмосферу. Все отдавались, бились, как одно целое, была видна команда. Результат закономерен, Украина использовала свой шанс”, – сказал Худобяк.
Следующий матч в Лиге наций сборная сыграет в понедельник против Чехии.
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