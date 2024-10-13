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Экс-наставник Таврии: В игре Мудрика много брака. Часто идет в обводку, когда это не нужно

Национальная сборная Украины

Владимир Бондаренко оценил выступление вингера синих

Экс-наставник Таврии: В игре Мудрика много брака. Часто идет в обводку, когда это не нужно

Фото - Діназ

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Тренер дубля "Колоса" заявил, что Михаилу не хватает принятия правильных решений.

"В последнее время он мало играет в "Челси", изредка его выпускают на замены. В игре с Грузией было видно, что Миша очень старался, он пробежал большую дистанцию, делал прострелы, бил по воротам. Считаю, что в его игре много брака. Часто он идет в обводку, когда это не нужно делать. За счет своих сильных качеств он забил победный мяч. Я напомню, что в голевой атаке он сначала потерял мяч, но Судаков совершил отбор и бросил в прорыв Мудрика. Только так и можно побеждать. Все должны играть в отборе".

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“При счете 1:0 ребята откатились немного назад, играли по низкому блоку. Грузинская сборная создала всего один голевой момент у ворот Трубина. Моментами крайние хавбеки возвращались в оборону и помогали защитникам. Мы увидели, что у грузинской сборной не было много моментов. Это наш путь в европейском футболе – не давать проявить сильные качества сопернику и искать свой шанс в контригре”, – считает тренер.

Бондаренко возглавил "Таврию" 1 февраля 2022 года, но так и не успел дебютировать в должности в официальном матче.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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