Экс-наставник Таврии: В игре Мудрика много брака. Часто идет в обводку, когда это не нужно

Тренер дубля "Колоса" заявил, что Михаилу не хватает принятия правильных решений.

"В последнее время он мало играет в "Челси", изредка его выпускают на замены. В игре с Грузией было видно, что Миша очень старался, он пробежал большую дистанцию, делал прострелы, бил по воротам. Считаю, что в его игре много брака. Часто он идет в обводку, когда это не нужно делать. За счет своих сильных качеств он забил победный мяч. Я напомню, что в голевой атаке он сначала потерял мяч, но Судаков совершил отбор и бросил в прорыв Мудрика. Только так и можно побеждать. Все должны играть в отборе".