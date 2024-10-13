Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик обошел звезду Реала по количеству голов за национальную сборную
Как же это произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обошел Килиана Мбаппе по количеству забитых мячей за национальную сборную по игре в 2024 году.
По имеющейся информации, благодаря голу в матче с Грузией Мудрик обошел Мбаппе, поскольку гол украинца стал вторым в 2024 году за сборную (оба по игре), тогда как на счету Мбаппе лишь один точный удар не с пенальти за Францию в 2024 году.
Напомним, у Мудрика три гола и четыре результативных передачи в 25 поединках за сборную Украины.
Популярное сейчас
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть
- 906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса