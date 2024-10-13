Мудрик обошел звезду Реала по количеству голов за национальную сборную

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обошел Килиана Мбаппе по количеству забитых мячей за национальную сборную по игре в 2024 году.

По имеющейся информации, благодаря голу в матче с Грузией Мудрик обошел Мбаппе, поскольку гол украинца стал вторым в 2024 году за сборную (оба по игре), тогда как на счету Мбаппе лишь один точный удар не с пенальти за Францию ​​в 2024 году.

Напомним, у Мудрика три гола и четыре результативных передачи в 25 поединках за сборную Украины.