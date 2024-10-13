  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мудрик обошел звезду Реала по количеству голов за национальную сборную
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик обошел звезду Реала по количеству голов за национальную сборную

Национальная сборная Украины

Как же это произошло?

Мудрик обошел звезду Реала по количеству голов за национальную сборную

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обошел Килиана Мбаппе по количеству забитых мячей за национальную сборную по игре в 2024 году.

Читайте такжеЭкс-наставник Таврии: В игре Мудрика много брака. Часто идет в обводку, когда это не нужно

По имеющейся информации, благодаря голу в матче с Грузией Мудрик обошел Мбаппе, поскольку гол украинца стал вторым в 2024 году за сборную (оба по игре), тогда как на счету Мбаппе лишь один точный удар не с пенальти за Францию ​​в 2024 году.

Напомним, у Мудрика три гола и четыре результативных передачи в 25 поединках за сборную Украины.

По теме
yellow-arrow
Юрий Максимов: Футбол сейчас — едва ли не единственная радость, которая у нас осталась
yellow-arrow
Экс-наставник Таврии: В игре Мудрика много брака. Часто идет в обводку, когда это не нужно
yellow-arrow
Худобяк: Сражались, как одно целое, была видна команда. У нас было мало моментов, чтобы забить больше
Килиан Мбаппе Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости