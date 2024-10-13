Юрий Максимов: Футбол сейчас — едва ли не единственная радость, которая у нас осталась

Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов поделился своими мыслями относительно игры сборной Украины против Грузии, 1:0.

"Мне понравилась наша сборная в этом матче. Сразу было видно, что на игру ребята вышли "голодными", было видно, что команда хотела добиться результата. Молодцы. Я очень доволен тем, что увидел. Сейчас, когда все мы переживаем такой период, любая победа на вес золота. Футбол сейчас — едва ли не единственная радость, которая у нас осталась. Все мы прежде всего болеем за нашу главную команду — ВСУ, но еще болеем, конечно, за сборную Украины", — сказал Максимов.