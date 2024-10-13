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Юрий Максимов: Футбол сейчас — едва ли не единственная радость, которая у нас осталась

Национальная сборная Украины

Поделился своими впечатлениями от последних выступлений сборной Украины

Юрий Максимов: Футбол сейчас — едва ли не единственная радость, которая у нас осталась

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов поделился своими мыслями относительно игры сборной Украины против Грузии, 1:0.

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"Мне понравилась наша сборная в этом матче. Сразу было видно, что на игру ребята вышли "голодными", было видно, что команда хотела добиться результата. Молодцы. Я очень доволен тем, что увидел. Сейчас, когда все мы переживаем такой период, любая победа на вес золота. Футбол сейчас — едва ли не единственная радость, которая у нас осталась. Все мы прежде всего болеем за нашу главную команду — ВСУ, но еще болеем, конечно, за сборную Украины", — сказал Максимов.

Напомним, 11 октября сборная Украины одолела Грузию со счетом 1:0. Для Украины эта победа стала первой в турнире Лиги Наций. В следующем туре, 14 октября, подопечные Сергея Реброва сыграют с Чехией. Игра начнется в 21:45.

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Юрий Максимов Украина Лига Наций
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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