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Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
Официальная информация от УАФ
УАФ
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной команды. Об этом сообщила УАФ.
Футболист получил повреждение и отправился в "Шахтер" для восстановления от травмы.
В настоящее время в распоряжении главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва остаются представитель "Бенфики" Анатолий Трубин и голкипер "Динамо" Георгий Бущан.
Напомним, что Ризнык был довызван в национальную сборную из-за болезни Андрея Лунина. Дмитрий провел недавний матч против Грузии (1:0) на скамейке для запасных.
Для Ризныка это был первый вызов в сборную с ноября прошлого года.
Украина сыграет против Чехии завтра, 14 октября, во Вроцлаве.
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