Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной команды. Об этом сообщила УАФ.

Футболист получил повреждение и отправился в "Шахтер" для восстановления от травмы.

В настоящее время в распоряжении главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва остаются представитель "Бенфики" Анатолий Трубин и голкипер "Динамо" Георгий Бущан.

Напомним, что Ризнык был довызван в национальную сборную из-за болезни Андрея Лунина. Дмитрий провел недавний матч против Грузии (1:0) на скамейке для запасных.

Для Ризныка это был первый вызов в сборную с ноября прошлого года.

Украина сыграет против Чехии завтра, 14 октября, во Вроцлаве.