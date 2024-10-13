Ковалец: Грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая

Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу игры сборной Украины против Грузии.

Когда я прочитал интервью футболистов Грузии, в которых они заявляли, что обыграют Украину - мол, мы лидеры, мы в порядке, то я понял, что шансов у грузин нет. Как говорится, их немного понесло. Да, они неплохо сыграли на чемпионате Европы и удачно стартовали в обоих матчах в нынешнем розыгрыше Лиги наций, однако видно, что тренер не руководил этим процессом. До этого грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая команда. И когда перед игрой Украина - Грузия я анализировал этот матч, то сказал, что будет наша победа 3:1. Считал, что переиграем грузинскую сборную за счет того, что своими интервью ее игроки сами дали основания нашим ребятам показать характер и сыграть хороший матч.

Вы прогнозировали победу с разницей в два мяча, а получилось только в один. В чем недоработали, давая прогноз?

Хороший вопрос. Честно говоря, поразило качество поля. Было смешно, чтобы на таком высоком уровне оно оставляло желать лучшего. Обе команды на нем мучились. Мы видели, что на поле были кочки, и оно, к сожалению, было не лучшего качества. В этом есть много вопросов. Поэтому теперь можно понять, почему "Динамо" и "Шахтер" свои домашние матчи в еврокубках играют в Германии. Да поле полем, но мы немного недоработали. Ведь были у нас хорошие подходы к воротам, полумоменты.

Однако мы их не использовали (это касается ударов Судакова, фланговых передач, Мудрик еще раз, да и Довбик могли пробить). Но как бы там ни было, а результат в пользу Украины. Важно, что мы не пропустили, ведь до этого в каждом матче сохранять ворота "сухими" нам не удавалось. Вообще я считаю, что по такой игре счет 1:0 лучше, чем 3:1. Повторюсь: потому что мы забили и при этом не пропустили.