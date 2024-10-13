Эксперт рассказал о ротации сборной Украины перед матчем против чехов

Первый капитан сборной независимой Украины Юрий Шелепницкий рассказал о том, будет ли ротация в составе украинской сборной перед матчем с Чехией.

"Матч с грузинами проходил на вязком поле стадиона в Познани и требовал немалых физических затрат. Тем более, что во втором тайме украинцы больше отбивались и ушло много сил для сохранения победного счета. А именно такой была главная задача: взять три очка. А в таких случаях зрелищность часто отступает на второй план. Следующий поединок - с чехами - также будет финальным, потому что турнирное положение снова заставляет украинцев играть на победу. Поскольку времени на восстановление было мало, то, убежден, без ротации не обойдется: нужны свежие силы. Думаю, что речь идет о 2-3 позиции в нашей сборной. На мой взгляд, возможны изменения в центре обороны, в опорной зоне и правом фланге полузащиты.

Согласен, Иван Калюжный, как для дебютанта, удачно действовал с грузинами, но хватит ли у него сил на высоком уровне сыграть через два дня с физически крепкими чехами? Трудно сказать, поэтому возможно появление в опорной зоне ветерана Тараса Степаненко, который не скрывает желания помочь главной команде страны. Хотя, конечно, последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым", — сказал Юрий Шелепницкий.