Назаренко – о сборной Украины: Чувствую гордость за себя, что я смог воплотить в реальность мечту детства

Новичок сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал свои эмоции от вызова в национальную команду.

“ – Ты должен ехать домой в Днепр, а оказался здесь и сыграл за сборную.

– Да, получилось интересно. Должен был быть дома, а очутился в сборной. Слава Богу, что так сложилось. Приехав сюда, я чувствую гордость за себя, что я смог претворить в реальность мечту детства.

– Много поздравлений было? Кто поздравил? Может быть, бывшая девушка.

– Бывшая девушка – нет. Жена увидит, не нужно говорить.

Много было сообщений. Всем ответил. Не мог заснуть почти до утра, поэтому было время ответить”, – сказал вингер.