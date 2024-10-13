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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Назаренко – о сборной Украины: Чувствую гордость за себя, что я смог воплотить в реальность мечту детства

Национальная сборная Украины

Также пошутил о неудачливости

Назаренко – о сборной Украины: Чувствую гордость за себя, что я смог воплотить в реальность мечту детства

УАФ

Новина українською

Новичок сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал свои эмоции от вызова в национальную команду.

– Ты должен ехать домой в Днепр, а оказался здесь и сыграл за сборную.

– Да, получилось интересно. Должен был быть дома, а очутился в сборной. Слава Богу, что так сложилось. Приехав сюда, я чувствую гордость за себя, что я смог претворить в реальность мечту детства.

– Много поздравлений было? Кто поздравил? Может быть, бывшая девушка.

– Бывшая девушка – нет. Жена увидит, не нужно говорить.

Много было сообщений. Всем ответил. Не мог заснуть почти до утра, поэтому было время ответить”, – сказал вингер.

Также футболист прокомментировал газон стадиона в Познани во время матча против Грузии (1:0).

“ – Газон был не очень хорошего качества. Играть в комбинационный футбол на таком поле было очень тяжело, поэтому мы выходили из ситуации и играли в свою игру, которую можно было играть, не принимая тактику.

– О чем подумал, когда на части стадиона на время выключили свет?

– Сразу подумал, что это я такой фартовый. Впервые приехал – и света нет.

– Шутили, что хотели создать более знакомую обстановку для украинцев.

– Не знаю. Я видел, что люди начали включать фонарики. Первые мысли были – что я не фартовый.

– Не думали, что не доигрываете матч?

– Нет. Я был уверен, и ребята, которые сидели на замене, говорили, что игра продолжится на 100%”, - добавил Назаренко.

Александр вышел на поле в матче против Грузии на 85 минуте, заменив Михаила Мудрика. Таким образом, он дебютировал за сборную Украины.

Следующий матч подопечные Реброва сыграют завтра, 14 октября, против Чехии во Вроцлаве.

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Источник:
Взбірна
Опубликовал: Максим Кучер
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