Беланов — о Калюжном: Он сыграл в дебютном матче так, как будто уже давно выступает в составе сборной

Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов в интервью Sport.ua прокомментировал игру дебютантов сборной Украины в матче против Грузии (1:0):

“Назаренко и Криськив провели на поле слишком мало времени, поэтому проявить себя в полной мере по этой причине просто не успели.

А вот игра Калюжного, который вышел в стартовом составе, не могла не понравиться. Это тот исполнитель, которого не хватало сборной. Он умело играл в отборе, отличался благоразумными и взвешенными действиями при переходе из обороны в атаку. Это смелый игрок, который отличается бойцовскими качествами и неуступчивостью. Он сыграл в дебютном матче так, как будто уже давно выступает в составе сборной”, — сказал Беланов.