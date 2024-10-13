Сборная Украины переехала ближе к Вроцлаву перед матчем против Чехии

У сборной Украины пауза между октябрьскими матчами Лиги наций. В прошлую пятницу подопечные Реброва победили Грузию в Познани со счетом 1:0, а сегодня перебрались поближе к месту проведения следующего поединка.

Завтра “сине-желтые” сыграют против Чехии во Вроцлаве на местной арене. УАФ опубликовала видео, как сборники переехали поближе к Вроцлаву. Команда расположилась в отеле недалеко от города.

Сегодня вечером на украинцев ожидает предматчевая тренировка, а Сергея Реброва и одного из футболистов сборной также еще пресс-конференция (начало — в 18:30).

Завтра в 21:45 по киевскому времени запланирован стартовый свисток матча между Украиной и Чехией.

Это будет третий поединок “сине-желтых” на этой арене в статусе хозяев. В первом они сыграли вничью с Англией (1:1), во втором — победили Исландию (2:1).