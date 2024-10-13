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Цыткин - о победе Украины над Грузией: Подспорьем нашим стало ужасное состояние газона познанского стадиона

Национальная сборная Украины

Прокомментировал игру

Цыткин - о победе Украины над Грузией: Подспорьем нашим стало ужасное состояние газона познанского стадиона

Фото: Нива В

Новина українською

Бывший вратарь Владимир Цыткин дал свой анализ матча Украина -- Грузия (1:0) в рамках 3-го тура Лиги наций.

"Этот поединок был не разряда зрелищных. Это можно объяснить тем, что для соперников результат имел большое значение: грузины замахнулись на повышение в классе, а для наших после двух поражений подряд на старте очки были нужны, чтобы хотя бы сохранить "прописку" в Лиге В. Бремя ответственности давило на соперников, которые не действовали с открытым забралом.

Я всегда считал придерживался точки зрения, что незаменимых футболистов не бывает. Правильные решения тренерского штаба и качественное выполнение установки игроками, нивелирует отсутствие лидеров, которые выбыли по разным причинам. Считаю, что в Познани все из наших старались внести свой вклад в победный итог. Лучше всего это удалось "англичанину" Мудрику, который воспользовался ошибкой вратаря гостей Мамардашвили. Кипер такого уровня не имел права пропускать такой мяч. Сумел же он во втором тайме отбить значительно более сложный удар того же Мудрика в дальний угол.

Материализовав свое преимущество в гол в конце первого тайма, украинцы сбросили обороты и стали действовать по счету. Подспорьем нашим стало ужасное состояние газона познанского стадиона, препятствовавшее техничным грузинам демонстрировать свое умение с мячом.

Преимущество украинцев чувствовалось в командной игре, все отрабатывали на совесть. Конечно, хотелось бы большего от Артема Довбыка, но в сборной у него продолжается голевая засуха. Не может не беспокоить и то, что другие нападающие украинской сборной также результативностью не радуют. Как же тогда набирать очки? А уже вскоре у нас очередной финал - поединок во Вроцлаве с чехами. Чтобы двигаться дальше, украинцам надо обязательно брать реванш за поражение в первом круге в Праге", - сказал Цыткин.

Поединок 4-го тура Лиги наций Украина - Чехия состоится в понедельник, 14-го октября. Старт - в 21:45.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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