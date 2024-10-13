Матч Украина - Чехия будет доступен к просмотру в свободном доступе

В 4-м туре Лиги наций сборная Украины встретится с Чехией. Матч состоится в понедельник, 14-го октября. Старт - в 21:45.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Общественного, а также телеканале MEGOGO Спорт. Кроме этого, игру покажет канал MEGOGO Футбол 1 на собственном ОТТ-сервисе.

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После 3-х туров Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в группе, имея 3 очка. Столько же баллов у албанцев. У Чехии и Грузии - по 6.