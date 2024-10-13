Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Чехия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Украина - Чехия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В пятницу национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва оттолкнулась от дна, минимально обыграв лидера квартета - Грузию Вилли Саньоля. Тем не менее, "сине-желтые" все еще находятся на последней позиции в группе.
На этот раз соперником украинцев будет Чехия Ивана Гашека. В сентябрьском поединке в рамках второго тура Лиги наций мы уже пересекались с чехами, и уступили с общим счетом 2:3.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок четвертого тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Украины и Грузии состоится в понедельник, 14-го октября 2024-го года, в 21:45. Встреча пройдет в польском Вроцлаве, на Городском стадионе.
Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Холанд определился с будущим клубом и готов покинуть Манчестер Сити
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- В матче против Польши к Роналду выбежал на поле болельщик. Криштиану остановил стюардов и сфотографировался с фаном – ФОТО
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса