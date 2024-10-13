Украина - Чехия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятницу национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва оттолкнулась от дна, минимально обыграв лидера квартета - Грузию Вилли Саньоля. Тем не менее, "сине-желтые" все еще находятся на последней позиции в группе.

На этот раз соперником украинцев будет Чехия Ивана Гашека. В сентябрьском поединке в рамках второго тура Лиги наций мы уже пересекались с чехами, и уступили с общим счетом 2:3.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок четвертого тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Украины и Грузии состоится в понедельник, 14-го октября 2024-го года, в 21:45. Встреча пройдет в польском Вроцлаве, на Городском стадионе.

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Украина - Чехия Смотреть трансляцию