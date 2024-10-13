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Гашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире
Комплимент в сторону форварда
Фото - uefa.com
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины.
"Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, не игравший против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире”.
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“Изменения в составе? Увидим состояние каждого футболиста, ведь у нас будет еще одна тренировка. В мыслях состав у меня уже есть, но говорить о нем не буду”, – отметил специалист.
В сентябре Чехия принимала Украину в Праге и одержала победу со счетом 3:2.
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