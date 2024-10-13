Гашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины.

"Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, не игравший против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире”.