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Национальная сборная Украины

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Гашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире

Национальная сборная Украины

Комплимент в сторону форварда

Гашек: Довбик является на сегодняшний день лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире

Фото - uefa.com

Новина українською

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины.

"Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, не игравший против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире”.

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“Изменения в составе? Увидим состояние каждого футболиста, ведь у нас будет еще одна тренировка. В мыслях состав у меня уже есть, но говорить о нем не буду”, – отметил специалист.

В сентябре Чехия принимала Украину в Праге и одержала победу со счетом 3:2.

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Национальная сборная Украины Артем Довбик Иван Гашек Национальная сборная Чехии
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.10.2024 в 19:44
Довбика не выпускать на Чехию. Он вообще не хочет играть за сборную судя по игре с грузинами..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.10.2024 в 19:44
Довбика не выпускать на Чехию. Он вообще не хочет играть за сборную судя по игре с грузинами..
Ответить
0
0

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